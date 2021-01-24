الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لقوى العدوان السعودي في الحديدة

صنعاء-سانا

أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي إلى مواقع الجيش واللجان في محافظة الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري لموقع المسيرة نت بأن الجيش واللجان أفشلوا محاولة التسلل لمرتزقة العدوان إلى مواقع الجيش في مثلث العدين في مديرية حيس بالمحافظة وأوقعوا في صفوف المتسللين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.