SCS-NET
الشريط الأخباري

الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لقوى العدوان السعودي في الحديدة

2021-01-24

صنعاء-سانا

أحبط الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي إلى مواقع الجيش واللجان في محافظة الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري لموقع المسيرة نت بأن الجيش واللجان أفشلوا محاولة التسلل لمرتزقة العدوان إلى مواقع الجيش في مثلث العدين في مديرية حيس بالمحافظة وأوقعوا في صفوف المتسللين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

انظر ايضاً

الجيش اليمني يعلن استهداف محطة أرامكو التابعة للنظام السعودي

صنعاء-سانا أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الجيش اليمني واللجان الشعبية …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved