انتخابات رئاسية في البرتغال في ظل إغلاق عام جراء كورونا

لشبونة-سانا

توجه الناخبون في البرتغال اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في إطار انتخابات رئاسية وسط ترجيحات أن يفوز فيها الرئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا بولاية جديدة.

وذكرت وكالة فرانس برس أنه في الوقت الذي تفيد استطلاعات الرأي بأن الفوز سيكون من نصيب دي سوزا فإن تكهنات تدور خصوصاً حول النتيجة التي سيحققها مرشح اليمين المتطرف أندريه فينتورا الذي قد يحدث مفاجأة بحلوله ثانياً في النتائج أمام النائبة الأوروبية السابقة الاشتراكية آنا غوميز.

وتجري الانتخابات بعد أن فرضت الحكومة إغلاق المتاجر والمطاعم قبل عشرة أيام وإقفالاً للمدارس يوم الجمعة الماضي لمدة 15 يوماً على خلفية الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد التي سجلت أكثر من 80 ألف إصابة خلال الأسبوع الفائت ما يجعلها في الصف الأول عالمياً من حيث عدد الإصابات الجديدة نسبة لعدد السكان.