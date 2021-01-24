النمسا تحذر من عواقب استخدام السلاح النووي على البشرية

فيينا-سانا

حذر وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالنبرغ من عواقب استخدام السلاح النووي على البشرية جمعاء داعياً إلى الالتزام بمعاهدة حظر الأسلحة النووية.

وشدد شالنبرغ في بيان نشره اليوم على موقع وزارة الخارجية النمساوية بعد يومين من دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ على أن مخاطر استخدام أو وقوع حادث بأسلحة نووية هي أكثر من أي وقت مضى وتظهر مدى التهديد الجوهري في خضم دوامة التسلح النووي الجديدة لتصبح معه المعاهدة علامة فارقة لنزع السلاح وضمان الأمن في العالم.

وبين الوزير النمساوي أن الأسلحة النووية لا تزال موجودة وهي تهدد وجودنا جميعاً داعياً إلى إنهاء استخدام هذه الأسلحة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أعلن أمس الأول دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ وهي أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح النووي تبرم منذ أكثر من عقدين وتنص على التزام الدول التي صدقت عليها بالأ تقوم أبداً تحت أي ظرف من الظروف بتطوير أو اختبار أو إنتاج أو تصنيع أو حيازة أو امتلاك أو تخزين أسلحة نووية أو أجهزة نووية متفجرة أخرى.