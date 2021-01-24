مياه الحسكة: ورشات الصيانة تعمل على تشغيل جميع الآبار في محطة علوك

الحسكة-سانا

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة أن ورشات الصيانة دخلت اليوم إلى محطة علوك بهدف تشغيل جميع الآبار العاملة في المشروع والعمل على ضمان استقرار ضخ المياه إلى المشتركين.

وذكر مدير المؤسسة المهندس محمود العكلة في تصريح لمراسل سانا أن الورشات دخلت إلى المشروع للتأكد من جاهزية جميع الآبار العاملة وتشغيلها من جديد بعد توقف دام أكثر من سبعة أيام بسبب إيقافها من قبل قوات الاحتلال التركي ومنع عمال المؤسسة من الدخول إلى المحطة مشيراً إلى أنه تم تشغيل 21 بئراً و4 مضخات أفقية وتتم حالياً تعبئة خزانات المياه في منطقة الحمة وسيباشر ضخ المياه مجدداً إلى المشتركين في مدينة الحسكة عصر اليوم في أحياء “النشوة الغربية والشريعة والفيلات السكن الشبابي”.

وكانت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة أعادت أمس تشغيل محطة مياه علوك.

يشار إلى أن قوات الاحتلال التركي أوقفت تشغيل محطة علوك التي تغذي مدينة الحسكة والريف الغربي بالمياه للمرة الثامنة عشرة منذ احتلالها مدينة رأس العين منذ تشرين الثاني 2019.