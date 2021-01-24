الخارجية الفلسطينية تجدد مطالبتها بتوفير الحماية الدولية للمقدسات

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى ووقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة عليها.

وأدانت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مصلى قبة الصخرة ومنع استكمال أعمال الترميم داخله والذي يأتي بعد أقل من 24 ساعة على منع الاحتلال لجنة إعمار الأقصى من تنفيذ أعمال صيانة دورية في المصلى المرواني في الجهة الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى.

وأشارت الخارجية إلى أن تصعيد الاحتلال اعتداءاته على المسجد الأقصى يأتي في إطار تنفيذ مخططاته لتهويده مطالبة المنظمات الدولية المختصة وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الاعتداءات المتواصلة على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس ووقفها.