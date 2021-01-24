إنتاج 125 ألف غرسة في مشتل العريضة بتلكلخ

حمص-سانا

بدأ مشتل العريضة الحراجي في تلكلخ بريف حمص تنفيذ خطته الإنتاجية للعام الحالي من الغراس الحراجية المتنوعة.

وذكر المهندس يوسف شقوف مدير المشتل لمراسل سانا أن الخطة الإنتاجية للعام الحالي تتضمن إنتاج 125 ألف غرسة منها 50 ألف غرسة صنوبر ثمري و25 ألف غرسة سرو و20 ألف غرسة كازولينا و15 ألف غرسة خرنوب و15 ألف غرسة غار لافتاً إلى أنه تم حالياً المباشرة بإنتاج غراس الصنوبر الثمري والسرو.

وأشار شقوف إلى استمرار المشتل بعملية توزيع الغراس والتي تتم وفق آليتين الأولى مجانية وهي مخصصة للمشاريع الحكومية وفق خطة محددة والثانية عبر البيع للمواطنين بقيمة محددة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

وبين مدير المشتل أن سبب تراجع خطة إنتاج العام الحالي مقارنة مع خطة العام الماضي والتي وصلت إلى 250 ألف غرسة هو دخول العديد من المشاتل في المحافظة إلى الإنتاج بعد خروجها من الخدمة سابقاً جراء الإرهاب.