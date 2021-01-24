زراعة الحسكة: لا أضرار على المحاصيل المزروعة جراء موجة الصقيع

الحسكة-سانا

أكدت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة أن موجة الصقيع التي تعرضت لها المحافظة خلال اليومين الماضيين لم تؤثر على المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير الزراعة المهندس رجب سلامة أن موجة الصقيع لم تترك أي آثار سلبية على الأراضي المزروعة بالقمح والشعير ولا سيما أن الموجة لم تستمر لفترة طويلة إضافة إلى اعتدال الطقس خلال ساعات النهار لافتا إلى أن المنطقة شهدت أمطارا عمت كل المناطق خلال الفترة السابقة وهو ما ساهم في نمو النباتات وخاصة البعلية منها.

وبلغت المساحات المزروعة بالقمح والشعير حتى تاريخه في محافظة الحسكة 956000 هكتار.