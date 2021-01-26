هدم 869 منزلاً ومنشأة واقتلاع 6507 أشجار بالضفة خلال 2020

القدس المحتلة -سانا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 869 منزلاً ومنشأة واقتلعت 6507 أشجار مثمرة في الضفة الغربية خلال العام الماضي.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقرير اليوم نقلته وكالة وفا أن مجموع عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال بحق المنشآت والمنازل الفلسطينية بلغ 869 تركز معظمها في مدن القدس والخليل وطوباس حيث زادت نسبة الهدم فيها عن 65 بالمئة من مجمل عمليات الهدم في الضفة الغربية.

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال سلمت إخطارات بهدم 817 منزلاً ومنشأة في الضفة الغربية.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال ومستوطنيه صعدوا اعتداءاتهم على أراضي الفلسطينيين الزراعية لتهجير الفلسطينيين منها والاستيلاء عليها موضحاً أنهم اقتلعوا 6507 أشجار مثمرة معظمها أشجار زيتون وعنب.