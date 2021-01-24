بدء صرف الإعانات المادية للمصابين بالشلل الدماغي بدرعا

درعا-سانا

بدأت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدرعا اليوم صرف الإعانات المادية لـ 1468 أسرة ترعى المصابين بالشلل الدماغي بمبلغ إجمالي يصل إلى 277ر30 مليون ليرة سورية.

وذكرت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل نبال الحريري بتصريح لمراسل سانا اليوم أن المديرية تمنح الإعانة للأسر التي ترعى معوقين بالشلل الدماغي وفق الفئة ودرجة الإعاقة ووفق معايير محددة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مبينة أن الإعانة الحالية تمنح عن مدة ستة أشهر من عام 2020.

وأوضحت الحريري أن عمليات الصرف التي تتم في مبنى المديرية بحي الكاشف بمدينة درعا مستمرة حتى حصول كل المعوقين على مستحقاتهم.

وصرفت المديرية في العام الماضي الإعانات لـ 1321 مصابا بالشلل الدماغي بمبلغ إجمالي وصل إلى 161ر27 مليون ليرة سورية.