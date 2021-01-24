لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين تصدر قوائم جديدة بتعيين 155 شخصاً

دمشق-سانا

أصدرت لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين الزوجة والأبناء في رئاسة مجلس الوزراء قوائم جديدة لتوظيف ذوي الشهداء بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط من قبل اللجنة.

وأوضحت اللجنة في قرار لها تلقت سانا نسخة منه أن القائمة الجديدة شملت 155 شخصاً من ذوي الشهداء ليصبح عدد فرص العمل المؤمنة لذوي الشهداء العسكريين منذ تشكيل اللجنة في الشهر الرابع عام 2017 حتى الآن 5052 عقداً مؤكدة أنه تم توجيه كتب خاصة بكل الطلبات للجهات العامة التي تم فرزهم إليها ليصار إلى تعيينهم مباشرة.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم نشر الأسماء الجديدة تباعاً على صفحة رئاسة مجلس الوزراء على الفيسبوك.

وكانت اللجنة أصدرت قوائم في أواخر شهر تشرين الثاني 2020 لتوظيف 226 شخصاً من ذوي الشهداء.

سفيرة إسماعيل