بدء الفصل الثاني من العام الدراسي في مدارس التعليم الأساسي والثانوي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
طلبتنا في سلوفاكيا يدينون العدوان الإسرائيلي على محافظة حماة
2021-01-24
مجلس كنائس الشرق ومرجعيات دينية في رسالة لبايدن: نطالب برفع العقوبات الأمريكية التي تزيد من معاناة السوريين
2021-01-23
آكشنار: سياسات أردوغان فاشلة بكل المقاييس داخلياً وخارجياً
2021-01-23
طلبتنا في إيران يدينون العدوان الإسرائيلي الغاشم على محافظة حماة
2021-01-23
لقاء الأحزاب والقوى اللبنانية: الاعتداءات الإسرائيلية على سورية استكمال لدعم الإرهاب
2021-01-23
مغاوري يدين العدوان الإسرائيلي على محيط حماة
2021-01-23
روسيا تجدد التزامها بسيادة سورية ووحدة أراضيها
2021-01-23
محليات
لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين تصدر قوائم جديدة بتعيين 155 شخصاً
2021-01-24
الحرارة إلى ارتفاع والجو شديد البرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية
2021-01-24
القبض على مروج مخدرات في دمشق بحوزته 6 كغ حشيش مخدر
2021-01-23
حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2021-01-23
الاحتلال التركي يواصل جرائمه ويقطع مياه الشرب لليوم السابع عن مليون نسمة في الحسكة وريفها الغربي
2021-01-23
البدء بصرف أكثر من 3 مليارات ليرة كمستحقات للمزارعين المتضررين من الحرائق والمقبولة طلبات اعتراضاتهم في اللاذقية-فيديو
2021-01-23
إخماد حريق اندلع في ثلاث سيارات بحي الشيخ سعد بدمشق دون أضرار بشرية
2021-01-23
رياضة
الفرنسي أوجييه حامل اللقب يستعيد صدارة اليوم الثالث من رالي مونتي كارلو
2021-01-23
هنغاريا تفوز على بولندا في بطولة العالم لكرة اليد في مصر
2021-01-23
إشبيلية يفوز على قاديش بثلاثية في الدوري الإسباني لكرة القدم
2021-01-23
فوز كاسح لإسبانيا على الأوروغواي في بطولة العالم لكرة اليد
2021-01-23
أتالانتا يهزم ميلان بثلاثية في الدوري الإيطالي لكرة القدم
2021-01-23
رونالدو ينال جائزة أفضل لاعب عن شهر كانون الأول الماضي
2021-01-23
الطليعة يتغلب على الشرطة في اختتام مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز لكرة القدم
2021-01-23
اقتصاد
همتي: إيران حققت نمواً اقتصادياً إيجابياً خلال العام الجاري
2021-01-24
دير الزور.. تنفيذ كامل الخطة الزراعية لمحصول القمح والبالغة 25 ألف هكتار
2021-01-23
إنتاج الغاز الإيراني يسجل مليار متر مكعب يومياً
2021-01-23
مزارعو منطقة الهيشة بطرطوس يطالبون بتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن التنين البحري
2021-01-22
إكثار النخيل بتقانة زراعة الأنسجة.. خطوة لزيادة الإنتاج وتحسين النوعية وتوفير الوقت والجهد
2021-01-22
هبوط أسهم شركات تكنولوجيا كبرى مع افتتاح بورصة (وول ستريت)
2021-01-22
الدولار يتكبد خسارة أسبوعية مع تبدد الانتعاش
2021-01-22
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الشريط الأخباري
لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين تصدر قوائم جديدة بتعيين 155 شخصاً
نحو 600 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات الحكومية
بدء الفصل الثاني من العام الدراسي في مدارس التعليم الأساسي والثانوي
وزارة الصحة: تسجيل 78 إصابة بفيروس كورونا وشفاء71 حالة ووفاة 6 حالات
إعادة تشغيل محطة مياه علوك بعد قطعها من قبل الاحتلال التركي لمدة أسبوع
الاحتلال التركي يواصل جرائمه ويقطع مياه الشرب لليوم السابع عن مليون نسمة في الحسكة وريفها الغربي
الخارجية الروسية: النفاق أداة للدبلوماسية الأمريكية
استشهاد امرأة وطفلين وجرح 7 مدنيين في اعتداء للاحتلال التركي ومرتزقته بالقذائف على بلدة تل رفعت بريف حلب-فيديو
الاحتلال الإسرائيلي يواصل تحديه القرارات الدولية ويعلن مخططات استيطانية جديدة
إخماد حريق اندلع في ثلاث سيارات بحي الشيخ سعد بدمشق دون أضرار بشرية
بدء الفصل الثاني من العام الدراسي في مدارس التعليم الأساسي والثانوي
2021-01-24
دمشق
حماة
حمص
حلب
طرطوس
بدء الفصل الثاني من العام الدراسي
مدارس
2021-01-24
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لجنة القرار الخاصة بتعيين ذوي الشهداء العسكريين تصدر قوائم جديدة بتعيين 155 شخصاً