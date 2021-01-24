نحو 600 ألف طالب وطالبة يتقدمون لامتحانات الفصل الدراسي الأول في الجامعات الحكومية

دمشق-سانا

بدأت صباح اليوم امتحانات الفصل الأول في الجامعات الحكومية للعام الدراسي 2020-2021 وتستمر لمدة شهر تقريباً.

ويتقدم للامتحانات وفق بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تلقت سانا نسخة منه نحو 600 ألف طالب وطالبة مبينة أنه تم الطلب من جميع الجامعات تأمين كل مستلزمات العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات المطلوبة لضمان سيرها بالشكل الأمثل إضافة إلى التشدد بإجراءات التصدي لوباء كورونا والالتزام بالتعليمات الصحية ومنع دخول أي طالب إلى القاعة الامتحانية دون ارتداء الكمامة وإجراء عمليات التعقيم الكامل لجميع القاعات والمراكز الامتحانية.

وأشار الدكتور صبحي البحري نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية في تصريح لـ سانا إلى أن نحو 150 ألف طالب وطالبة يتقدمون للامتحانات بجامعة دمشق وفروعها في درعا والقنيطرة والسويداء حيث تمت تهيئة الظروف المناسبة للطلاب لتقديم امتحاناتهم ضمن أجواء مريحة وتأمين وسائل التدفئة والنظافة العامة داخل القاعات والتأكيد على التقيد بالتعليمات الناظمة للامتحانات وتوجيه عمداء الكليات ونوابهم للقيام بجولات دورية على القاعات لمراقبة سيرها ومتابعة ومعالجة كل الأمور المستجدة والطارئة.

الدكتور عمار ناصر آغا عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق قال إن نحو 11 ألف طالب وطالبة يتقدمون للامتحانات في الكلية وعلى مدى جلستين يومياً من التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة، ومن الحادية عشرة والنصف لغاية الواحدة والنصف ظهراً مبيناً أن سيتم فحص الطلاب بـ 150 مقرراً من السنوات الأربع وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سير العملية الامتحانية بالشكل الأمثل مع الالتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة.

الدكتور أسامة قدور عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق قال إن أكثر من سبعين ألفاً يتقدمون للامتحانات في الكلية يتوزعون على القاعات الامتحانية الموجودة في البناءين الشمالي والجنوبي وقسم المكتبات وكلية الإعلام وعلى مدى ثلاث جلسات يومياً مدة كل واحدة منها ساعة ونصف الساعة مشيراً إلى أن هناك جلسات امتحانية يصل فيها عدد الطلاب المتقدمين للامتحان إلى ألفي طالب مثل قسم اللغة العربية والإنكليزية مبيناً أن عمليات التصحيح تبدأ فوراً مع انتهاء كل مادة في جميع أقسام الكلية البالغ عددها 14.

وفي كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق يتقدم للامتحانات وفق الدكتور مصطفى الموالدي عميد الكلية 17 ألف طالب وطالبة حيث تقام يومياً جلستان امتحانيتان مدة كل واحدة ساعتان لافتاً إلى أنه تم توجيه المراقبين للالتزام بالتعليمات الخاصة للعمل داخل القاعات الامتحانية وتحديد المسؤوليات لكل من رئيس وأمين القاعة والمراقب مع تأكيد أن يكون هناك عضو هيئة تدريسية على الأقل في كل قاعة من أجل متابعة أمور الطلبة وتقديم العون لهم إضافة إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات التصدي لوباء كورونا من ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد المكاني.

وأشار الدكتور الموالدي إلى أن سلالم التصحيح لكل المقررات سيتم نشرها على موقع الكلية الإلكتروني وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من قبل الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة سورية ليتأكد الطلاب من إجاباتهم ويتحققوا منها.

هيلانه الهندي – منار ديب

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