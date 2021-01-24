بدء الفصل الثاني من العام الدراسي في مدارس التعليم الأساسي والثانوي

دمشق-سانا

بدأ اليوم الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 2020-2021 كما حددته وزارة التربية في تقويمها الدراسي سابقا.

وكانت الوزارة أوضحت في بيان تلقت سانا نسخة منه أمس الأول أن مديريات التربية في المحافظات كافة أنجزت جميع الإجراءات اللازمة من تأمين المستلزمات وتوفير بيئة صحية آمنة حرصاً على صحة التلاميذ والطلاب والأطر الإدارية والتدريسية.

وأنهت الوزارة في الـ 14 من كانون الثاني الجاري امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام2020-2021 في مدارس التعليم الأساسي والثانوي والتي تقدم إليها 3636049 تلميذاً وطالباً من جميع المراحل التعليمية في نحو 13 ألفاً و600 مدرسة في جميع المحافظات.

رحاب علي

دمشق

حماة