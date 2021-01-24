همتي: إيران حققت نمواً اقتصادياً إيجابياً خلال العام الجاري

طهران-سانا

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أن بلاده حققت نمواً اقتصادياً إيجابياً في العام الجاري الذي ينتهي في آذار المقبل لافتاً إلى أن ظروف إيران الاقتصادية آيلة إلى التحسن رغم الحظر الأميركي.

ونقلت وكالة ارنا عن همتي قوله خلال لقائه وزير الاقتصاد الأرميني وهان كروبيان في طهران اليوم “إن الحظر لا يمكن أن يستمر وإن العلاقات التجارية بين إيران وبعض الدول تشهد الآن نمواً “مبيناً أن الوقت مناسب كي تبادر أرمينيا كدولة صديقة وجارة إلى تطوير علاقاتها مع إيران.

وأشار همتي إلى أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغت صادرات إيران إلى أرمينيا 260 مليون دولار فيما بلغت وارداتها منها أقل من 30 بالمئة من هذا الرقم مؤكدا ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه دعا الوزير الأرميني إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين وخاصة الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية للشركات الإيرانية المهمة.