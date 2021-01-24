24 كانون الثاني 1924- تغيير اسم مدينة سانت بطرسبرغ إلى لينينغراد

دمشق-سانا

1800- توقيع اتفاقية العريش بين الجنرال كليبر والعثمانيين بخصوص جلاء الفرنسيين عن مصر.

1848- اكتشاف الذهب في ولاية كاليفورنيا.

1924- تغيير اسم مدينة سانت بطرسبرغ إلى لينينغراد.

1946- الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قراراً توصي فيه بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وذلك بعد قيام الولايات المتحدة بتفجير قنبلتين نوويتين فوق مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين.

2011- تفجير إرهابي يهز مطار دوموديدوفو الدولي في موسكو يودي بحياة 35 شخصاً ويتسبب بإصابة بالعشرات.

2012- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي يعلن إنهاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ عام 1981.

من مواليد هذا اليوم..

1712- الملك فريدريك الكبير ملك بروسيا.

1872- موريس ترافرز.. عالم كيمياء بريطاني ومؤسس المعهد الهندي للعلوم.

1900- ثيودوسيوس دوبجانسكي.. عالم وراثة وعالم أحياء تطوري أمريكي من أصل أوكراني.

1916- رفائيل كالديرا رئيس فنزويلا.

من وفيات هذا اليوم…

1965- ونستون تشرشل رئيس وزراء المملكة المتحدة الحاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1953.

أعياد ومناسبات…

يوم حمى الذهب.

يوم الطعام المدرسي في اليابان.