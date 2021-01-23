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القبض على مروج مخدرات في دمشق بحوزته 6 كغ حشيش مخدر

2021-01-23

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية أن فرع مكافحة المخدرات في دمشق ألقى القبض على مروج مخدرات وضبط بحوزته ستة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر.

وفي بيان تلقت سانا نسخة منه أوضحت الوزارة أن فرع مكافحة المخدرات في دمشق تمكن من إلقاء القبض على شخص يتاجر بالمواد المخدرة ويروجها في محافظتي دمشق وريفها بكمين محكم أثناء حيازته واتجاره وترويجه كمية ستة كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وترويجها وتعاطيها وبيعها لعدة أشخاص معروفين من قبله مقابل المنفعة المادية.

ووفق البيان لا تزال التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليه لكشف جميع المتورطين في القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

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