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قوى العدوان السعودي ترتكب 152 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار في الحديدة

2021-01-23

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 152 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة قوله إن من بين الخروقات تحليق 6 طائرات حربية في أجواء 16كيلو و12 طائرة تجسسية في أجواء شارع الخمسين و16كيلو والمنظر وحيس والجاح والجبلية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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