حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

دمشق- سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا بعض الطرق في محافظات حمص واللاذقية والسويداء غير سالكة أو سالكة بصعوبة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها المسائية التي تلقت سانا نسخة منها حالة الطرق لمساء اليوم أن كل الطرق في محافظة حمص سالكة عدا الطرق المؤدية إلى منطقة الرقاما غير سالكة بسبب تشكل الجليد.

وفى محافظة اللاذقية كل الطرق سالكة ما عدا طريق القرندح – الغاب وطريق مركية مقامات بني هاشم غير سالكين بسبب تشكل الجليد.

وفى محافظة السويداء كل الطرق سالكة عدا الطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وقراها والطرق المؤدية إلى صلخد-الكفر-ظهر الجبل جميعها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفحص الحالة الفنية للمركبة “الفرامل والإطارات وماسحات الزجاج والأنوار” وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وضرورة استخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وذلك في جميع الأحوال والظروف تجنباً للمخاطر التي تواجههم على الطرق مشيرة إلى تخصيص الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.