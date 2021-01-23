الطقس غداً: أجواء شديدة البرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية وتحذيرات من الصقيع في أغلب المناطق

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالإرتفاع التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل يوم غد نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وشديد البرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الجليد وحدوث الصقيع في أغلب المناطق والرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة

منطقة دمشق 11/1

المنطقة الجنوبية 11/1

المرتفعات الجبلية 8/-4

المنطقة الوسطى 13/1

المنطقة الساحلية 17/8

المنطقة الشمالية 11/2

منطقة الجزيرة 12/-1

المنطقة الشرقية 15/صفر

منطقة البادية 14/صفر.