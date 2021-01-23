زراعة اللاذقية: البدء بصرف أكثر من 3 مليارات كمستحقات للمزارعين المتضررين من الحرائق والمقبولة طلبات اعتراضاتهم

اللاذقية-سانا

بدأت مديرية الزراعة باللاذقية صرف المستحقات على المزارعين الذين قبلت طلبات اعتراضاتهم على التعويضات إضافة إلى المزارعين الواردة أسماؤهم في قوائم الملحق.

وذكر معاون مدير الزراعة المهندس نواف شحادة في تصريح لمراسل سانا أن المديرية شكلت 6 لجان مركزية من المديرية على مستوى المحافظة لدراسة الاعتراضات وتم تنظيم استمارات تحقق نظامية للاعتراضات المقبولة وباشرت المديرية بتسليم أصحابها مستحقاتهم وتعويضاتهم عن الأضرار.

وبين أن عدد طلبات الاعتراضات المقدمة للمديرية بلغ 4609 طلبات منها 1658 اعتراضاً محقاً و1774 اعتراضاً غير محق و1177 ملحقاً.. ليكون مجموع طلبات الاعتراضات المستحقة 2835 طلباً مع الملحق.

ووفق شحادة فإن مجموع المبالغ المستحقة للمتضررين يبلغ 3111542400 ليرة سورية للأعوام الثلاثة يتم صرف نصف المبلغ خلال الدفعة الأولى منه.

وأشار شحادة إلى أن الذين لم تقبل اعتراضاتهم عملت اللجنة نفسها على كتابة أسباب عدم قبول الاعتراض.. وكانت إما لأن أحد الأشخاص من الأسرة قبض المستحقات أو أن المتضرر لديه أرض محروقة دون أشجار أو أشجار لم تصل لطور الإثمار حيث يتم التعويض عن الأشجار المثمرة المحروقة فقط.

ولفت إلى أن تنظيم استمارات التحقق يتم عبر أكثر من لجنة حيث تعمل اللجنة المكانية المكونة من رئيس الوحدة الإرشادية ومهندس القرية ورئيس الجمعية والمختار والمساح في القرية المتضررة إضافة إلى اللجنة الفرعية على مستوى المنطقة التي تدرس البيانات الواردة من اللجنة المكانية وتقوم بتدقيقها مع الاعتراضات ليتم التصديق عليها من لجنة تنفيذية وإحالتها لمباشرة دفع المستحقات للمزارعين المتضررين في القرية نفسها بشكل مباشر.

وكانت المديرية وزعت مستحقات بقيمة 181ر11 مليار ليرة سورية شملت 16843 مزارعاً في 132 قرية.

بسام الابراهيم