آكشنار: سياسات أردوغان فاشلة بكل المقاييس داخلياً وخارجياً

أنقرة-سانا

أكدت زعيمة الحزب الجيد في تركيا مارال آكشنار أن سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان فاشلة بكل المقاييس داخليا وخارجيا مطالبة إياه بالكف عن دعم التنظيمات الإرهابية والتدخل في شؤون سورية وليبيا.

وقالت آكشنار “إن على أردوغان أن يكف عن تدخله في الشؤون الداخلية للجارة سورية وليبيا ويقطع علاقاته مع المجموعات المسلحة ويدخل في حوار مباشر مع الدولة السورية”.

وبينت آكشنار أن أردوغان أوصل تركيا “إلى وضع لا تحسد عليه أبدا في جميع المجالات” مشيرة إلى أنه قضى على الديمقراطية ويتخذ كل القرارات الداخلية والخارجية بمفرده وهو ما خلق لتركيا ما يكفيها من المشاكل وأنه لا خلاص منها إلا بالتخلص من نظامه.