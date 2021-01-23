باقري: القوات الإيرانية جاهزة للرد على أي تهديد

طهران-سانا

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري جهوزية القوات المسلحة الإيرانية التامة للرد الحاسم على أي تهديد يمس أمن واستقرار البلاد.

وأشار باقري في رسالة إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي إلى نجاح المناورات التي نفذتها القوات الإيرانية تحت عنوان الاقتدار 99 ومناورات النبي الأعظم لحرس الثورة في سواحل مكران وشمالي المحيط الهندي وفي مياه الخليج مؤخراً.

ونوه باقري بارتقاء الصناعة الدفاعية والقدرات والجهوزيات الشاملة للقوات الإيرانية إلى مستوى الردع الاستراتيجي وفتح مسارات تعزيز القدرات من أجل الرد الظافر على تهديدات ونوايا الأعداء المقيتة مؤكداً عزم إيران على مواصلة تعزيز قدراتها الدفاعية والردعية.