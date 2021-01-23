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رونالدو يرفض عرضاً مالياً ضخماً من النظام السعودي بقصد الترويج السياحي

2021-01-23

روما-سانا

رفض اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم فريق يوفنتوس عرضاً مالياً ضخماً من هيئة السياحة التابعة للنظام السعودي للقيام بدعاية للترويج للبلاد كوجهة لقضاء العطلات.

وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية أن رونالدو رفض عرضاً بقيمة ستة ملايين يورو سنوياً من أجل الترويج للسعودية كوجهة سياحية لقضاء العطلات والإجازات حيث طلب منه الظهور في الإعلانات والقيام بزيارات الى البلاد.

ويحاول النظام السعودي إطلاق حملة (قم بزيارة السعودية) لكن الكثير من المنظمات الحقوقية اعترضت بشدة على ذلك بسبب انتهاكات هذا النظام لحقوق الإنسان.

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