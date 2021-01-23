الطليعة يتغلب على الشرطة في اختتام مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

فاز فريق الطليعة على مستضيفه الشرطة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الجلاء بدمشق في ختام الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وقدم فريق الطليعة أداء لافتاً ولاسيما في الشوط الثاني الذي ترجم فيه الأداء بهدفين عبر خالد المبيض وزاهر خليل في الدقيقتين 50 و61 بينما فشلت كل محاولات لاعبي الشرطة الكثيرة لتعديل النتيجة.

واختتمت مرحلة الذهاب بتصدر فريق تشرين الترتيب بعد فوزه أمس على الكرامة بهدف دون رد والاتحاد على الحرجلة بهدفين مقابل هدف والوحدة على الساحل بهدفين مقابل هدف واحد والجيش على جبلة بهدف دون رد وحطين على الوثبة بهدف دون مقابل وتعادل الحرية مع الفتوة بهدف لمثله.

ويملك تشرين في رصيده 30 نقطة يليه الجيش بالرصيد ذاته ويتخلف عنه بفارق الأهداف ثم الكرامة بـ 28 نقطة فحطين بـ 26 نقطة والوحدة بـ 24 نقطة فالطليعة بـ 21 نقطة ثم جبلة 17 نقطة والاتحاد والوثبة 16 نقطة لكل منهما فالحرجلة والشرطة 11 نقطة لكل منهما فالحرية والساحل 6 نقاط لكل منهما والفتوة 4 نقاط.