فتح وتسليك خط الصرف الصحي الإقليمي في مدينة سلحب بمنطقة الغاب

حماة-سانا

استجابة لما نشرته سانا حول انسداد خط الصرف الصحي الإقليمي في مدينة سلحب بمنطقة الغاب نهاية الأسبوع الماضي الذي تسبب في غمر مساحات من الأراضي الزراعية وإلحاق خسائر بمحاصيل المزارعين نفذت اليوم آليات عدد من المؤسسات والشركات الخدمية في محافظة حماة أعمال تسليك وفتح الخط وتجفيف الأراضي المغمورة بالمياه.

وأوضح المهندس بسام حمود مدير مركز الغاب لمديرية الموارد المائية في تصريح لمراسل سانا أن آليات المديرية بالتعاون مع نظيراتها في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب ومؤسسة مياه حماة ومجلس مدينة سلحب أنجزت أعمال فتح وتسليك خط الصرف الصحي الإقليمي بشكل كامل من خلال تعزيله مما كان يعيق مجراه من النفايات والأكياس والرمل والأنقاض وبقايا الأعشاب اليابسة مع تجفيف الأراضي الزراعية التي غمرتها مياه الصرف الصحي الفائضة عن الخط الإقليمي.

من جهته أوضح المهندس أوفى وسوف مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بتصريح مماثل أن آليات الهيئة تنفذ عادة مع بداية موسم الشتاء من كل عام أعمال فتح وتعزيل المصارف الحقلية للحيلولة دون حدوث اختناقات تسفر عن غرق المزروعات لافتاً إلى أن مشكلة غمر مساحات من حقول المزارعين في ناحية سلحب تسبب بها انسداد جزء في خط الصرف الصحي الإقليمي الذي شاركت في فتحه اليوم آليات الهيئة لإنقاذ محاصيل المزارعين التي كانت مهددة بالغرق والتلف جراء غمرها بالمياه.

عبد الله الشيخ