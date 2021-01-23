الاحتلال الأمريكي يدخل شاحنات محملة بالمعدات العسكرية إلى قواعده غير الشرعية بريف دير الزور الشرقي

دير الزور-سانا

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي شاحنات محملة بالمعدات العسكرية والمساعدات اللوجيستية إلى قواعدها غير الشرعية في ريف دير الزور.

وقالت مصادر محلية لـ سانا إن “الاحتلال الأمريكي أدخل قافلة من 16 شاحنة أسلحة ومساعدات لوجيستية إلى قاعدته العسكرية غير الشرعية في حقل كونيكو شمال شرقي دير الزور”.

وكانت قافلة مؤلفة من 40 شاحنة مغلقة ومحملة بالأسلحة والمواد اللوجيستية تابعة لما يسمى “التحالف الدولي” بقيادة واشنطن دخلت أول من أمس إلى ريف الحسكة عبر معبر الوليد الحدودي غير الشرعي مع شمال العراق وذلك لتعزيز قواعدها غير الشرعية في المنطقة.