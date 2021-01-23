الاحتلال التركي يواصل جرائمه ويقطع مياه الشرب لليوم السابع عن مليون نسمة في الحسكة وريفها الغربي

الحسكة-سانا

تواصل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية تهديد حياة مليون نسمة في مدينة الحسكة وريفها الغربي جراء منعها تشغيل محطة مياه علوك لليوم السابع على التوالي وإيقاف ضخ المياه منها.

وبين مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة في تصريح لمراسل سانا أنه تم تكثيف الجهود الحكومية بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر بهدف توفير مياه الشرب والمياه الخاصة للاستخدام المنزلي للمواطنين والتخفيف عليهم من آثار جريمة الاحتلال التركي بقطع المياه عنهم مشيراً إلى أن المؤسسة تقوم بتعبئة خزانات المياه المنتشرة في مدينة الحسكة على مدار اليوم بمياه الشرب بينما يقوم مجلس مدينة الحسكة بتسيير صهاريج خاصة لتعبئة المياه الخاصة للاستخدامات المنزلية للمواطنين في أماكن سكنهم.

ولفت العكلة إلى وجود مساع مستمرة لمعاودة دخول ورشات المياه إلى محطة علوك والعمل على تشغيلها ومعاودة ضخ المياه إلى المشتركين حسب برنامج التقنين المعمول به.

يشار إلى أنها المرة الثامنة عشرة التي يقوم بها الاحتلال التركي بقطع مياه الشرب عن أهالي مدينة الحسكة وريفها ما يهدد حياة مليون نسمة ويحرمهم من أبسط مقومات الحياة.