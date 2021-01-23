أحد عشر لاعباً ولاعبة في المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب سورية للتايكوندو في حمص

حمص-سانا

بمشاركة أحد عشر لاعبا ولاعبة من مختلف الفئات العمرية يتواصل المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب سورية للتايكوندو ضمن تجمع حمص.

ففي تصريح لنشرة سانا الرياضية قال المدرب تمام النقري.. “إن المعسكر يقام بهدف تحضير اللاعبين للمشاركة في البطولات القادمة لهذا العام والتي تشمل التصفيات الأولمبية في آذار القادم بالأردن ويشارك فيها لاعبون من فئتي الرجال والسيدات وبطولة اسيا في نيسان القادم أيضا لكل الفئات العمرية في لبنان” وأضاف النقري.. إن التدريبات تتركز على رفع اللياقة البدنية إضافة إلى الجانب المهاري ولا سيما أن مستوى اللاعبين تراجع بسبب توقف النشاط الرياضي والبطولات العام الماضي بسبب وباء كورونا ما أثر سلبا على لياقتهم البدنية والمهارية.

اللاعب علي ابراهيم قال.. إن المعسكر يشكل له حالة رياضية متميزة لكون تدريباته مكثفة وتمنح اللاعبين القدرة على التكنيك والجاهزية لخوض أي مباراة أو بطولة.

وعبرت اللاعبة وعد سلمو عن أهمية التدريبات خلال المعسكر والتي ترفع من مهاراتهم الفنية مؤكدة جاهزيتها وزملائها في المنتخب لخوض أي بطولة في الفترة القادمة.

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