بداية جيدة لسلمية في دوري الرجال بكرة الطائرة

حماة-سانا

حقق فريق رجال سلمية بكرة الطائرة انطلاقة جيدة في بطولة الدوري لهذا الموسم بعد مضي أربع جولات من مرحلة الذهاب.

وتمكن سلمية من تحقيق ثلاثة انتصارات على فرق درعا والشرطة والسودا فيما تعرض لخسارة وحيدة خارج أرضه أمام الوحدة.

رئيس نادي سلمية صفوان سيفو أشار في تصريح لمراسل سانا الرياضي أن الفريق قدم أداء متميزا في مبارياته رغم قصر فترة الاستعداد وعدم وجود ظروف مثالية للتدريب نتيجة خروج صالة النادي المغلقة عن الخدمة منذ عدة سنوات مبينا أن الفريق يضم مواهب وخامات واعدة وآخرين من ذوي الخبرة من أبناء النادي المخلصين له.

ولفت صفوان إلى أن طموح النادي هو المنافسة على لقب بطولة الدوري هذا الموسم وهذا ليس صعبا وخاصة بعد أن تمكن الفريق من الفوز على فريق الشرطة القوي وسنعمل على تحقيق الفوز على الوحدة في مرحلة الإياب والذي يعد من المنافسين على اللقب.