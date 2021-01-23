حالة الطرق نتيجة الأحوال الجوية السائدة

دمشق-سانا

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا بعض طرق محافظتي اللاذقية والسويداء غير سالكة أو سالكة بصعوبة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت إدارة المرور في نشرتها التي تلقت سانا نسخة منها صباح اليوم أن كافة الطرق في محافظة اللاذقية سالكة عدا طريق القرندح/الغاب وطريق بيت ياشوط/المنيزلة غير سالكين بسبب تشكل الجليد.

وفي محافظة السويداء كل الطرق سالكة عدا الطرق المؤدية لمنطقة صلخد والطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وقراها وطريق الكفر/صلخد/ظهر الجبل جميعها سالكة بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتفحص الحالة الفنية للمركبة /الفرامل والاطارات وماسحات الزجاج والانوار/ وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وضرورة استخدام حزام الأمان وعدم استخدام الهاتف النقال اثناء القيادة وذلك في جميع الأحوال والظروف تجنبا للمخاطر التي تواجههم على الطرق مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.