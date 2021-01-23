الصحة العالمية: من المبكر جداً التوصل إلى استنتاجات حول منشأ (كوفيد19)

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه من المبكر جدا التوصل إلى أي استنتاجات تتعلق بعمل بعثتها إلى ووهان وما إذا كانت جائحة كوفيد 19 قد بدأت في الصين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مايكل رايان مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة قوله بمؤتمر صحفي في جنيف أمس.. إن “كل الفرضيات مطروحة على الطاولة ومن المبكر جدا التوصل في شكل دقيق إلى استنتاج حول مكان ظهور هذا الفيروس سواء داخل الصين أو خارجها”.

وأشار رايان إلى أن فريق المنظمة موجود على الأرض ويخوض تجربة جيدة في العمل مع زملائه الصينيين لافتا إلى أن العمل جار لإعداد البيانات التي ستقود إلى حيث يجب أن تكون الخطوة التالية للنظر في منشأ الفيروس.

وكانت لجنة الدولة للصحة في الصين أعلنت أن وفداً من خبراء منظمة الصحة العالمية سيصل إلى الصين في الـ 14 من الشهر الجاري للتحقق من منشأ فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الصين رفضت مرارا الاتهامات والمزاعم الأمريكية حول تسرب فيروس كورونا من أحد المختبرات الصينية مؤكدة عدم استنادها إلى أي أدلة.