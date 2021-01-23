الحرارة إلى ارتفاع والجو شديد البرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتقترب من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة بينما يكون شديد البرودة ليلاً على المرتفعات الجبلية ويحذر من تشكل الجليد وحدوث الصقيع في أغلب المناطق.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تستمر درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..