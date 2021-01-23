مونشنغلادباخ يهزم دورتموند في الدوري الألماني

برلين-سانا

فاز بروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه بروسيا دورتموند 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم في افتتاح مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز المدافع السويسري نيكو إلفيدي هدفين لفريقه مونشنغلادباخ في الدقيقتين 11 و32 كما سجل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند ثنائية لفريقه دورتموند في الدقيقتين 22 و28 بينما كانت كلمة الحسم للمدافع الجزائري رامي بن سبعيني الذي اقتنص هدف التقدم الثالث لأصحاب الأرض عند الدقيقة الـ 49 بمجهود فردي ومن ثم سجل زميله المهاجم الفرنسي ماركوس تورام هدف الأمان الرابع بحلول الدقيقة الـ 78 من زمن اللقاء.

وحقق فريق بروسيا مونشنغلادباخ بذلك انتصاره الثاني على التوالي ورفع رصيده إلى 31 نقطة وتقدم إلى المركز الرابع بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل مني بروسيا دورتموند بالهزيمة الثانية على التوالي وتوقف رصيده عند 29 نقطة وتراجع إلى المركز الخامس حتى الآن على سلم ترتيب “البوندسليغا”.