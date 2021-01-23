الخارجية الأمريكية تعلن بدءها مراجعة قرار تصنيف حركة (أنصار الله) اليمنية

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أنها باشرت بمراجعة القرار الذي أصدرته إدارة الرئيس الأمريكي السابق حول تصنيف حركة أنصار الله اليمنية “منظمة إرهابية”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله إن “الوزارة بدأت في مراجعة تصنيف الحركة كمنظمة إرهابية وتعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء العملية واتخاذ قرار”.

يشار إلى أن مسؤولين في الأمم المتحدة دعوا خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي الولايات المتحدة إلى إلغاء قرارها ضد حركة أنصار الله محذرين من أنه سيعرقل جهود السلام في اليمن.