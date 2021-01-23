روسيا تحذر الولايات المتحدة من التدخل في شؤونها الداخلية

موسكو-سانا

حذرت روسيا الولايات المتحدة من التدخل في شؤونها الداخلية منددة بقيام السفارة الأمريكية في موسكو بنشر معلومات حول أماكن وموعد تظاهرات غير مصرح بها.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم إن “قيام السفارة الأمريكية في موسكو بنشر معلومات حول أماكن وموعد التظاهرات غير المصرح بها على موقعها الإلكتروني ومحاولة تغطية هذه الأحداث ستقيم على أنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية، وستستدعي رداً مناسباً”.

وأضاف البيان إن “كل ذلك يتناسب مع النهج الاستفزازي لواشنطن لإثارة تظاهرات في الدول ذات الحكومات غير المناسبة لها”.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمترى بيسكوف أكد في وقت سابق اليوم أن الدعوات إلى المشاركة في تجمعات غير مصرح بها وحث الشباب والأطفال على الانخراط فيها أمر غير مقبول وذلك تعليقاً على دعوات في مواقع التواصل الاجتماعي إلى الخروج في مظاهرات غداً تضامناً مع السياسي الروسي أليكسي نافالني.