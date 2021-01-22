تشومر: لائحة الاتهام بحق ترامب ستحال الاثنين إلى مجلس الشيوخ

واشنطن-سانا

أعلن رئيس الاغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر اليوم أن لائحة الاتهام بحق الرئيس السابق دونالد ترامب ستحال الاثنين إلى مجلس الشيوخ الذي تعود إليه صلاحية محاكمته بتهمة “التحريض على التمرد”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن شومر قوله إنه تبلغ من رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بأن “لائحة الاتهام ستحال الاثنين إلى مجلس الشيوخ” موضحاً أنه بحث مع رئيس الغالبية الجمهورية ميتش ماكونيل الجدول الزمني ومدة الجلسات.

ولفت شومر إلى أنه ستكون هناك محاكمة لترامب في مجلس الشيوخ الأميركي وتصويت حول ما إذا كان مذنباً.

وهذه المرحلة التي تشمل تلاوة بنود إجراء العزل الذي يستهدف ترامب أمام أعضاء مجلس الشيوخ ستعني البدء رسمياً بمحاكمته الثانية في هذا الإطار لكن النقاشات في الجوهر يمكن أن تتأخر كما لم يتم تحديد موعد لذلك.

وكان مجلس النواب الأمريكي وافق في الـ 13 من الشهر الجاري بأغلبية أعضائه على مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد باقتحام الكونغرس في خطوة ستفتح الباب أمام مجلس الشيوخ لمنعه من تقلد الرئاسة مجدداً في حال إدانته.