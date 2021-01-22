سواريز يتفوق على ميسي في ترتيب هدافي دوري الليغا

مدريد-سانا

انتزع الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد صدارة هدافي الدوري الإسباني لكرة القدم من زميله السابق في برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأحرز سواريز هدفين لفريقه أتلتيكو مدريد ليقوده للفوز على مضيفه إيبار 2-1 في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن مباريات الجولة الـ 19 من الليغا.

ورفع سواريز رصيده بعد هذه الثنائية إلى 11 هدفاً منها هدف واحد فقط من ركلة جزاء ليتساوى مع ميسي الذي أحرز هدفين من ركلتي جزاء وبالتالي تفوق الأورغوياني على الأخير بعدد الأهداف المسجلة من غير ركلات الجزاء كما أن فريقه لعب مباريات أقل من برشلونة.