الصحة العالمية تعلن تأمين 40 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا لصالح الدول الأكثر فقراً

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها اتفقت مع تحالف شركتي فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية اليوم لتأمين 40 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لصالح الدول الأكثر فقراً من خلال منصة كوفاكس.

وأفادت وكالة فرانس برس أن منصة كوفاكس اقيمت في محاولة للسماح بتوزيع منصف للقاحات ضد كورونا.

وأشار رئيس شركة فايزر البرت بورلا إلى أن جرعات اللقاح الفاعل بنسبة 95 بالمئة ستباع “بسعر الكلفة” على أن تسلم خلال الربع الأول من العام الجاري.

وكان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا أعرب في وقت سابق من الشهر الجاري عن الأسف لاستحواذ عدد محدود من الدول على 95 بالمئة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مطالباً بإظهار مزيد من التضامن بشأن اللقاحات.