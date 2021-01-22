إيطاليا.. توقيف شخص من النازيين الجدد للاشتباه بعلاقته بالإرهاب

روما-سانا

أعلنت الشرطة الإيطالية توقيف إيطالي من النازيين الجدد للاشتباه بعلاقته بالإرهاب وتحريضه على ارتكاب هجمات عنصرية في سافونا شمال غرب البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المحققين قولهم إن المشتبه به البالغ من العمر 22 عاماً أنشأ مع شباب آخرين منظمة تسمى “النظام الاجتماعي الجديد” هدفها تجنيد متطوعين آخرين والتخطيط لأعمال متطرفة وعنيفة.

كما نفذت الشرطة عمليات تفتيش لمنازل 12 مشتبهاً بهم آخرين في عدة مدن إيطالية.

وفي عام 2018 أطلق متعاطف مع النازيين الجدد النار على عشرات المهاجرين الأفارقة في ماشيراتا ما أدى إلى إصابة ستة بجروح.