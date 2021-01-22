علماء ألمان ينجحون في إصلاح ضرر الحبل الشوكي المؤدي للشلل

برلين-سانا

تمكن باحثون ألمان من مساعدة فئران مشلولة بسبب إصابات في الحبل الشوكي على السير مجدداً وذلك بإعادة إنشاء رابط عصبي كان يعتبر حتى الآن غير قابل للإصلاح في الثدييات باستخدام بروتين مصمم يحقن في الدماغ.

الدراسة الجديدة وفق صحيفة الصن البريطانية تفتح باب الأمل أمام البشر بعد أن نجحت تجارب إصلاح أضرار في الحبل الشوكي لفئران أصابها الشلل حيث كان ينظر إليه قبل التجربة على أنه غير قابل للإصلاح في الثدييات.

وتترك إصابات الحبل الشوكي الناجمة في الغالب عن حوادث رياضية أو مرورية أصحابها في حالة شلل لأن ليس كل الألياف العصبية التي تحمل المعلومات بين العضلات والمخ قادرة على النمو مجدداً إلا أن الباحثين بجامعة الرور في بوخوم تمكنوا من تحفيز الخلايا العصبية للفئران المشلولة لدفعها إلى التجدد وذلك باستخدام أحد البروتينات.

وقال ديتمار فيشر رئيس فريق البحث إن “ما يميز دراستنا هو أن البروتين لا يستخدم فقط لتحفيز تلك الخلايا العصبية حتى تنتجه بنفسها لكنه ينقل أيضاً إلى أبعد من ذلك عبر الدماغ” مضيفا إنه “بهذه الطريقة وبتدخل بسيط نسبياً نحفز عدداً كبيراً من الأعصاب كي تتجدد وهذا في النهاية هو سبب قدرة الفئران على السير مجدداً”.

وأوضح فيشر أن الفئران المشلولة التي تلقت العلاج بدأت في المشي بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ويشتمل العلاج على حقن مواد تحمل معلومات جينية داخل الدماغ لإنتاج البروتين الذي يحمل اسم “هايبر إنترلوكين 6”.

ويبحث أعضاء الفريق ما إذا كان بوسعهم تحسين طريقة العلاج هذه وقال فيشر “إذا نجحنا في علاج الثدييات الأكبر فعلينا أن نتأكد أن العلاج آمن بالنسبة للإنسان أيضاً لكن ذلك سيستغرق سنوات”.