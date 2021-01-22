الصين تدعو الاتحاد الأوروبي للكف عن التدخل في شؤونها الداخلية

بكين-سانا

دعت وزارة الخارجية الصينية الاتحاد الأوروبي اليوم إلى احترام سيادة الصين وسيادة القانون في هونغ كونغ والكف عن التدخل في شؤون البلاد الداخلية بأي شكل من الأشكال.

وتعليقاً على القرار الذي أقره البرلمان الأوروبي بشأن هونغ كونغ أكدت المتحدثة باسم الخارجية هوا تشون يينغ في مؤتمر صحفي معارضة الصين لهذا القرار وحثته على: “احترام سيادة الصين والتوقف عن إلقاء المحاضرات على الدول الأخرى بشأن حقوق الإنسان والتشدق بها”.

وشددت على أن “شؤون هونغ كونغ شؤون داخلية بحتة للصين ولا تتحمل أي تدخل خارجي من أي حكومة أو منظمة أو فرد”.

ولفتت إلى أن أعضاء معينين في البرلمان الأوروبي بخلطهم بين الصواب والخطأ دفعوا إلى إصدار ما يسمى القرار بشأن هونغ كونغ ما يشكل تدخلا صارخا في شؤون الإقليم والشؤون الداخلية للصين وقالت: “نحث البرلمان الأوروبي على مواجهة حقيقة عودة هونغ كونغ إلى الصين بكل أمانة والالتزام بالقانون والأعراف الدولية الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية والتخلي عن سياسة المعايير المزدوجة”.