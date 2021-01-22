من فوز حطين على الوثبة في الدوري الممتاز لكرة القدم

الجمعة / 22 / 01 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
البطريرك أفرام الثاني وعدد من رؤساء الكنائس والفعاليات السياسية في العالم يطالبون في رسالة لبايدن بإلغاء الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2021-01-22
وزير النقل الإيراني: محادثات ربط سكك الحديد بين إيران وسورية عبر العراق بلغت مراحل جيدة
2021-01-21
روسيا تدعو إلى رفع الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
2021-01-21
برلمانية تركية تؤكد أن نظام أردوغان ارتكب جرائم حرب في سورية
2021-01-21
المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية في جزيرة قبرص شعر بها سكان المناطق الساحلية
2021-01-21
الهاشمي: سورية صمام أمان المنطقة
2021-01-21
أوزبكستان: اعتقال أعضاء خلية إرهابية تمول الإرهابيين في سورية
2021-01-21
محليات
ميليشيا (قسد) تداهم مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي وتختطف عدداً من المدنيين
2021-01-22
إصلاح أعطال وصيانة مراكز التحويل وخطوط توتر الكهرباء في القامشلي
2021-01-22
الفعاليات الأهلية ترمم مدرسة الصنمين السادسة بريف درعا
2021-01-22
الحرارة أدنى من معدلاتها وأجواء شديدة البرودة ليلاً
2021-01-22
حالة الطرق نتيجة الأحوال الجوية السائدة
2021-01-22
70 ضبطاً تموينياً بحق مخالفين في اللاذقية
2021-01-21
سورية تدين بأشد العبارات الاعتداءين الإرهابيين اللذين وقعا وسط بغداد وأوديا بحياة عدد كبير من المواطنين الأبرياء
2021-01-21
رياضة
بفوزه على الكرامة… تشرين ينتزع صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم
2021-01-22
سيرجيو راموس يغيب عن مباراة فريقه أمام ألافيس بسبب الإصابة
2021-01-22
إقرار عقوبة إيقاف ميسي مباراتين
2021-01-22
فوز الرحى على الشبيبة بدوري السويداء بكرة القدم
2021-01-22
إصابة زين الدين زيدان بفيروس كورونا
2021-01-22
اليابان تنفى تأجيل أو الغاء أولمبياد طوكيو
2021-01-22
فالنسيا يتعادل مع أوساسونا في الدوري الإسباني
2021-01-21
اقتصاد
مزارعو منطقة الهيشة بطرطوس يطالبون بتعويضهم عن الأضرار الناجمة عن التنين البحري
2021-01-22
إكثار النخيل بتقانة زراعة الأنسجة.. خطوة لزيادة الإنتاج وتحسين النوعية وتوفير الوقت والجهد
2021-01-22
الدولار يتكبد خسارة أسبوعية مع تبدد الانتعاش
2021-01-22
فتح باب انتساب الشركات المصدرة للمنتجات الزراعية إلى برنامج الاعتمادية لتسويق موسم الحمضيات بداية آذار
2021-01-21
مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع 166.94 نقطة
2021-01-21
زراعة أكثر من 24 ألف هكتار بالمحاصيل الطبية والعطرية في الحسكة
2021-01-21
دعماً للمنتجين في منطقة الغاب بحماة.. افتتاح مركزي مؤازرة لإنتاج شتول التبغ
2021-01-21
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الشريط الأخباري
البطريرك أفرام الثاني وعدد من رؤساء الكنائس والفعاليات السياسية في العالم يطالبون في رسالة لبايدن بإلغاء الإجراءات القسرية المفروضة على سورية
ميليشيا (قسد) تداهم مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي وتختطف عدداً من المدنيين
الحسكة.. تسيير صهاريج لتأمين المياه جراء استمرار الاحتلال التركي بإيقاف الضخ من محطة علوك
استشهاد أسرة من أب وأم وطفلين وجرح أربعة مدنيين آخرين وتدمير عدة منازل جراء العدوان الإسرائيلي في محيط حماة-فيديو
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سورية تدين بأشد العبارات الاعتداءين الإرهابيين اللذين وقعا وسط بغداد وأوديا بحياة عدد كبير من المواطنين الأبرياء
وزير النقل الإيراني: محادثات ربط سكك الحديد بين إيران وسورية عبر العراق بلغت مراحل جيدة
برلمانية تركية تؤكد أن نظام أردوغان ارتكب جرائم حرب في سورية
مقتل مسلحين اثنين من ميليشيا (قسد) في هجمات بريفي الحسكة والرقة
من فوز حطين على الوثبة في الدوري الممتاز لكرة القدم
2021-01-22
تصوير: سامر الشامي
فريق الوثبة
فريق حطين
2021-01-22
sally
سابق
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