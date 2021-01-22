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من فوز حطين على الوثبة في الدوري الممتاز لكرة القدم

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من فوز حطين على الفتوة في الدوري الممتاز لكرة القدم

تصوير: محمد السعدوني

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