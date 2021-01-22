ميليشيا (قسد) تداهم مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي وتختطف عدداً من المدنيين

دير الزور-سانا

في إطار سياساتها القمعية والتضييق على الأهالي أقدمت ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي على اختطاف عدد من المدنيين في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.

مصادر محلية ذكرت لمراسل سانا أن مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” شنت حملة مداهمات في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأقدمت مجموعات مسلحة من ميليشيا “قسد” أمس على شن حملة مداهمات في قرى العزبة ومعيزيلة وطيب الفال بريف دير الزور الشمالي واختطفت 11 مدنياً واقتادتهم إلى جهة مجهولة فيما اختطف مسلحو الميليشيا مدنياً في محيط قرية الصبح بالريف الشرقي.