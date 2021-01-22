ظريف: واشنطن تعرقل تخصيص أرصدة إيرانية للأمم المتحدة

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم أن الولايات المتحدة تعرقل تخصيص أرصدة إيرانية مجمدة في كوريا الجنوبية لدفع ثمن حق التصويت بالأمم المتحدة.

وحول تعليق حق إيران بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب عدم تسديد اشتراك العضوية قال ظريف وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس: “إيران خصصت الأموال اللازمة لذلك وحددت مصدرها من الأرصدة الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية لكن واشنطن منعت إيداع الأموال لحساب الأمم المتحدة”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أكد الأحد الماضي أن إيران سددت رسوم اشتراكاتها السنوية للأمم المتحدة رغم القيود الناجمة عن الحظر الأمريكي.