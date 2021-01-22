الدولار يتكبد خسارة أسبوعية مع تبدد الانتعاش

لندن-سانا

استقر الدولار في جلسة آسيوية اتسمت بالحذر يوم أمس متجها رغم ذلك إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ بداية العام.

وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار استقر اليوم عند 110ر90 منخفضا بذلك 7ر0 بالمئة بينما انخفض مقابل العملة اليابانية 3ر0 بالمئة هذا الأسبوع وتراجع 8ر0 بالمئة مقابل اليورو في أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ منتصف كانون الأول الماضي.

وفيما استقر الدولار في أحدث التداولات عند 2172ر1 دولار لليورو و54ر103 للين ياباني تقدم قليلا مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي لكن ليس بما يكفي لتضييع المكاسب الأسبوعية التي حققتها العملتان والبالغة 6ر0 بالمئة للدولار الأسترالي و9ر0 بالمئة للدولار النيوزيلندي.

وتراجع الدولار الكندي 2ر0 بالمئة إلى 2671ر1 للدولار الأمريكي مع انخفاض أسعار النفط اليوم.

وهبط الجنيه الإسترليني 2ر0 بالمئة من ذروة عامين ونصف العام التي بلغها أمس ليستقر عند 3707ر1 دولار.