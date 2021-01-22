غوغل تهدد بوقف محرك البحث في أستراليا

واشنطن-سانا

هددت شركة غوغل المتخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت اليوم بوقف محرك البحث الخاص بها في أستراليا في حال قامت الحكومة هناك بتطبيق قانون جديد يجبرها على دفع أموال لشركات الإعلام مقابل استخدام محتواها.

ونقلت رويترز عن ميل سيلفا العضوة المنتدبة لعمليات غوغل في استراليا “القانون الذي تسعى أستراليا لسنه لإجبار شركة غوغل على الدفع للمنصات الإخبارية مقابل محتواها أو مواجهة غرامات غير عملي والشركة غير قادرة على مواجهة المخاطر المالية”.

وأضافت سيلفا: “ترك السوق الأسترالية هو الخيار العقلاني الوحيد إذا قدر لهذا القانون أن يمر”.

وفي حال تم تمرير القانون فإن شركات التكنولوجيا ستكون مجبرة على الدفع للمنصات الإخبارية مقابل محتواها أو مواجهة غرامات تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي.