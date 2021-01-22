تحرك عالمي عاجل بشأن اللقاحات بعد تحور سلالات كورونا

لندن-سانا

قلب ظهور سلالات متحورة من فيروس كورونا المستجد الأمور رأسا على عقب بعد تنفس العالم الصعداء جراء التوصل إلى لقاحات جديدة ما دفع العديد من الجهات الطبية للبحث عن حلول عاجلة لوقف زحف تحور الفيروس.

وذكرت صحيفة “ذا تليغراف” البريطانية أن علماء جامعة أوكسفورد يعكفون حاليا على تطوير نسخ جديدة من لقاحهم لمكافحة سلالات متحورة من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.

ويأتي تحرك الجامعة البريطانية سريعا بسبب ما تتميز به السلالة الجديدة من قدرتها على العدوى بنسبة أكبر بخمسين إلى سبعين بالمئة من الفيروس المستجد الأصلي في تطور نجم عنه تسجيل بريطانيا أكثر من ثلاثة ملايين إصابة وزيادة الضغط على النظم الصحية ولا سيما في بريطانيا والولايات المتحدة.

منظمة الصحة العالمية دخلت على الخط وقالت إن النسخة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا المستجد رصدت حتى الآن في 60 دولة على الأقل أي أكثر بعشر دول مما كان عليه الوضع قبل أسبوع موضحة أنها تراقب انتشار نوعين آخرين ظهرا في البرازيل.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة في إفادة صحفية بالبيت الأبيض “إن لقاحات فيروس كورونا يمكن تعديلها لتضع في الحسبان السلالات الجديدة للفيروس” موضحا أن السلالة التي ظهرت في جنوب إفريقيا مثيرة للقلق لكنها لم تصل إلى الولايات المتحدة فيما السلالة الأخرى التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا كانت سريعة الانتشار وانتقلت إلى ما لا يقل عن 20 ولاية أميركية.

وخرجت إصابات “كوفيد19” عن السيطرة على مدى أشهر في الولايات المتحدة رغم البدء بحملة تطعيم ضخمة حيث تجاوز عدد الوفيات في البلاد الـ 400 ألف.