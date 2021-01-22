غوتيريس يعلن دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز النفاذ

نيويورك-سانا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ اليوم وهي أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح النووي تبرم منذ أكثر من عقدين.

وتدخل المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن وصلت إلى 50 دولة من الدول الأطراف المطلوبة للتصديق عليها وكان اخرها هندوراس.

وفي رسالة بهذه المناسبة نشرت على موقع الأمم المتحدة قال غوتيريس إن المعاهدة تمثل خطوة مهمة نحو تهيئة عالم خال من الأسلحة النووية ودليلا قويا على التأييد العالمي للأخذ بالنهج متعدد الأطراف إزاء نزع السلاح النووي.

وشدد غوتيريس على أن الأسلحة النووية تشكل أخطارا متزايدة وعلى العالم اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إزالتها واتقاء العواقب البشرية والبيئية الكارثية الناجمة عن أي استخدام لها وقال إن “إزالة الأسلحة النووية تبقى أولى أولويات الأمم المتحدة فيما يتعلق بنزع السلاح”.

وتنص معاهدة حظر الأسلحة النووية على التزام الدول التي صدقت عليها بألا تقوم أبدا تحت أي ظرف من الظروف بتطوير أو اختبار أو إنتاج أو تصنيع أو حيازة أو امتلاك أو تخزين أسلحة نووية أو أجهزة نووية متفجرة أخرى.

واعتمدت المعاهدة في الـ 7 من تموز عام 2017 خلال مؤتمر عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وكانت أول صك متعدد الأطراف ملزما قانونا لنزع السلاح النووي منذ عقدين وحتى الآن لم توقع القوى النووية الرئيسية وعلى رأسها الولايات المتحدة على الاتفاقية.