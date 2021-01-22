580 وفاة وأكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

موسكو-سانا

سجلت روسيا 21513 إصابة جديدة و580 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء في التقرير اليومي لغرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي وباء “كوفيد19” “إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد بلغ 3 ملايين و677352 والوفيات 68412 والمتعافين 3 ملايين و81536 بعد تسجيل 27318 حالة شفاء”.

وتوزعت الإصابات الجديدة بين جميع أقاليم روسيا الـ 85 وكان نصيب سان بطرسبورغ 3104 إصابات والعاصمة موسكو 3037.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعا تدريجيا في وتيرة تفشي كورونا على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في كانون الأول الماضي باستخدام لقاح “سبوتنيك v”.