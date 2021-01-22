الحرارة أدنى من معدلاتها وأجواء شديدة البرودة ليلاً

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة ارتفاعها مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام شديد البرودة ليلاً محذرة من تشكل الجليد في المناطق الجبلية ومن حدوث الصقيع والضباب في معظم المناطق وتكون الرياح شرقية الى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام …
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|دمشق
|10-1
|11-2
|12-3
|القنيطرة
|9-ناقص 2
|10-ناقص 1
|11-صفر
|درعا
|10-1
|11-2
|12-2
|السويداء
|9-ناقص 1
|10-صفر
|11-1
|حمص
|10-ناقص1
|11-صفر
|12- 1
|حماة
|12-ناقص 1
|13-صفر
|14-1
|الحسكة
|12-ناقص2
|13-ناقص2
|14-ناقص1
|اللاذقية
|16-7
|17-7
|17-8
|طرطوس
|16-6
|16-7
|17-7
|حلب
|10-ناقص1
|11-ناقص1
|12-صفر
|ادلب
|8-ناقص1
|9-ناقص1
|10-صفر
|دير الزور
|11-ناقص1
|12-صفر
|13-1
|الرقة
|10-ناقص1
|11-صفر
|12-1